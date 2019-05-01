صور فتيات أجنبيات داخل المسجد الأعظم تثير استياء الفايسبوكيين!

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” صور لفتيات أجنبيات داخل المسجد الأعظم بالعاصمة.

وحسب ذات الصور المتداولة، فإن الفتيات دخلن المسجد الأعظم دون وضع أي شيء على رؤوسهن وبلباس غير مناسب لحرمة المساجد.

كما يظهر في إحدى الصور، رجل رفقة فتاة جالسين داخل المسجد ويقومان بأخذ الصور.

وأثارت الصور، استياء رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعوا أن هذا الفعل يضرب حرمة جامع الأعظم.

وكانت، القناة الصينية الحكومية الناطقة بالإنجليزية “CGTN”، قد أعلنت عن الانتهاء من أشغال مسجد الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغت التكلفة المالية للمشروع، الذي كُلفت به الشركة الصينية، 2 مليار دولار.

وحسب المقال الذي نشرته، الأحد الماضي، تبلغ مساحة مسجد الجزائر الأعظم، 400 ألف متر مربع، مما يجعله ثالث أكبر مسجد في العالم.

ويحل جامع الجزائر محل مسجد الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء، المغرب كأكبر مسجد في إفريقيا.

ويتسع المسجد لـ120 الف، فيما تستطيع قاعة الصلاة والتي تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، استيعاب 37 ألف مصلي.

ويتميّز المسجد بقبة ذهبية، محفورة بأعلى مئذنة في العالم، بارتفاع 265 مترًا، حيث يمكن رؤيته من جميع أنحاء الجزائر العاصمة.

كما يوجد سطح مراقبة فوق المئذنة، بحوالي 37 طابقًا فوق الأرض،مما يوفر للزوار رؤية بانورامية خلابة لمياه البحر الأبيض المتوسط.

ويحتوي جامع الجزائر على حديقة وساحة عامة ومركز ثقافي ومنطقة سكن للموظفين، ومدرسة دينية ومحطة إطفاء ومكتبة.

صينيات في مسجد الجزائر الأعظم عشية إعلان انتهاء الأشغال فيه 🙂 Publiée par Nas Ouargla News sur Mercredi 1 mai 2019