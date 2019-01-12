صور لا تصدق لكثافة ثلوج أوروبا ووفاة 17 شخصًا بسببها

تسبب تساقط الثلوج بكثافة في أوروبا، في الأيام القليلة الماضية، والتي تجاوز ارتفاعها المتر، بمقتل 17 شخصا.

منهم صبي ألماني يبلغ من العمر 16عامًا، وذلك بسبب انهيار ثلجي في النمسا.

كما توفيت امرأة في الـ54 من عمرها في سيارتها بعد أن غلبها النوم، أثناء حركة المرور المتوقفة على الطريق السريع الألماني.

وقُتل رجل آخر في سلوفاكيا، يبلغ من العمر 37 عامًا، بسبب انهيار جليدي في جبال مالا فاترا بسلوفاكيا.

وتم احتجاز مئات الأشخاص على الطرق التي دُفنت بالثلوج، كما حدث على طريق بسويسرا.

فيما غطت الثلوج سيارات كثيرة في ألمانيا، وكذا محطات القطارات، فتوقفت الخدمة بها.

وعلى العموم أدت كثافة الثلوج المتراكمة على البيوت والشوارع إلى شلل الحياة، خاصة بسبب الطقس البارد الذي تسبت به.