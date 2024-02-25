صور لطيفة.. الشيف بوراك يصنع البهجة في مخيمات اللاجئين

نشر الشيف التركي كزن بوراك عبر صفحته الرسمية بمنصة إنستجرام صورا له من زيارته لمخيمات اللاجئين في سوريا.

وكتب الشيف التركي على انستغرام “جئت لزيارة إخوتي، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، أجمل رباط هو الحب، نشكركم”.

وقدم الشيف بوراك العديد من الألعاب للأطفال، كماشاركهم لعب الكرة، وطبخ لهم الطعام على طريقته المعهودة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات حول ما قام به الشيف التركي. حيث أشادوا بمساعدته للأطفال في وقت الأزمات.

وطالب آخرون الشيف بوراك بالذهاب إلى قطاع غزة، ومنهم فلسطينيون استغاثوا ببوراك في التعليقات ليلبي نداءهم ويذهب إليهم.

وعلق أحدهم: “حن نواجه قصف مستمر وحرب على قطاع غزة، انقذونا قبل فوات الآوان. بينما طالبه آخرون بزيارة قطاع غزة”.

فيما قال آخر.. «أفضل رباط هو الحب بالفعل، كل ما هو مصنوع بحب يحمل معنى. لأنك تبذل به مجهود، لذا يكون الرباط أقوى وأوضح، وينعكس على صاحبه».