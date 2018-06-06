صور لعملية إنقاذ الصيادين من طرف الإنجليز

أخبار الجزائر
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صور لعملية إنقاذ الصيادين من طرف الإنجليز
بقلم أسماء.ع

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، صور لعملية إنقاذ الصيادين اللذان تاها في عرض البحر، بالتحديد بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وكان البحارة، في مهمة صيد للتونة، وبفعل الرياح والأمطار، تاها وسط البحر وأضاعا البوصلة، مما أجبرا للبقاء في البحر 5 أيام، إلى أن تم إنقاذهما.

وأوضح أحد الصيادين، في فيديو سابق صورته “النهار”، أن التيار تحت الماء هو الذي تسبب في ضياعهما وسط البحر.

وأضاف المتحدث، أن الإنجليز تكفلا بهما جيدا بتقديم لهما الأكل والشرب، بعد أن قضا 5 أيام في عرض البحر.

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