صور لمسيرات الجزائر .. بداية توافد المواطنين لمساندة الأشقاء الفلسطنيين

من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تنقل الجزائريون عبر كافة ربوع الوطن نحو الشوارع الرئيسية بكل ولاية تحضيرا لانطلاق مسيرات حاشدة لنصرة أشقائنا في فلسطين.

وأظهرت صور لمراسلي “النهار”، تزيين شوارع ولايات الجزائر بالراية الوطنية وبجانبها الراية الفلسطينية.

أين رفع المواطنون الجزائريون لافاتات مكتوب عليها شعارات تدعم الشعب الفلسطيني. وتدين الأعمال الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد فلسطنين، خارقا كل القوانين الدولية.