صور مخيفة لخلايا مجرى الهواء وهي تعج بفيروس كورونا

أظهرت صور مذهلة، عرضا دقيقا لفيروس كورونا المستجد، وهو يغزو خلايا مجرى الهواء البشري.

وتوفر الصور لمحة عن العدد المذهل من جزيئات الفيروس، التي تُنتج أثناء الإصابة.

والتقطت كاميل إهرا، الأستاذة المساعدة في معهد Marsico Lung بكلية الطب بجامعة نورث كارولينا، الصور باستخدام مجهر إلكتروني ماسح.

وللحصول على الصور، أصاب الباحثون أولا خلايا مجرى الهواء البشرية بـ SARS-CoV-2 – المسبب لـ “كوفيد-19”- في أطباق المختبر، ثم فحصوا الخلايا بعد أربعة أيام.

وأوضحت إهرا أن تحليل تركيز الفيروس في العينة يشير إلى إنتاج عدد كبير من الفيروسات وإطلاقها في كل خلية مجرى هوائي.

ونُشرت الصور، يوم الأربعاء، في مجلة New England الطبية.

وتعد الإسقاطات الشبيهة بالمعكرونة في الصور، أهدابا أو هياكل شبيهة بالشعر على سطح بعض خلايا مجرى الهواء.

وترتبط أطراف الأهداب بخيوط من المخاط الشبيه بالشبكة، والتي توجد بشكل طبيعي في مجرى الهواء.

وتبدو جزيئات فيروس SARS-CoV-2، مثل الكرات الصغيرة، وعند التكبير يمكن تحديد الهياكل الشائكة على أسطح جزيئات الفيروس

ويستخدم الفيروس النتوءات لغزو الخلايا البشرية.

وتُظهر الصورة كثافة عالية من جزيئات الفيروس أو الفيروسات.