صور من تشييع جثمان شادي زيدان وشقيقاه ينهاران

شُيع جثمان الفنان السوري شادي زيدان، بعد ظهر اليوم السبت، بعد وفاته أمس الجمعة عن عمر ناهز 49 عاما إثر أزمة قلبية.

وسادت حالة من الحزن والبكاء بين أشقاء الفنان الراجل شادي زيدان، أثناء مراسم الجنازة.

وأقيمت الصلاة على جثمانه في مسجد النور ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمنطقة الرحيبة، وسط بكاء شقيقيه أيمن زيدان ووائل زيدان.

وأعلنت أسرة شادي زيدان إقامة العزاء اليوم وغداً في منزله في الرحيبة ويومي الاثنين والثلاثاء في صالة دار السعادة.

وشارك عدد كبير من نجوم سوريا في وداع شادي زيدان من بينهم إيمان عبد العزيز، سوزان نجم الدين، أحمد رافع.

وكان الفنان السوري شادي زيدان رحل عن عالمنا صباح الجمعة، عن عمر ناهز الـ49 عاماً. إثر تعرضه لوعكة صحية خلال تصويره لأحد الأعمال في سوريا.

وتعرض شادي زيدان لنزيف دماغي أدخله في غيبوبة استمرت لأسبوعين. تسببت في توقف معظم أجهزة الجسم.

ليترك بذلك مسيرة فنية حافلة بنجاحات استمرت 28 عاماً، ورصيد من الأعمال الفنية التي فتحت له بوابة واسعة لدخول قلوب محبيه.