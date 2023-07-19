صور مُذهلة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وتكفل بالعملية، فريق عمل محدد من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وبدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، تم تركيب الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب.

حيث رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم. وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب.

وتكررت العملية أربع مرات لكل جنب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وبعد أن تثبت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله. وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاج وضعها إلى وقت وإتقان في العمل.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى سبع قطع تحت الحزام و12 قنديلا أسفل الحزام. وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل أعلى الحجر الأسود. إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

و تستهلك الكسوة نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صبغ داخل المجمع باللون الأسود. و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.