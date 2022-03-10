صور وجه طليقة محمد بن شنات تشعل المواقع!

أثارت صور نشرتها سيليا طليقة المغني محمد بن شنات، على موقعها الرسمي الانستغرام، ضجة وسط مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت سيليا بوجه ملئ بالكدمات، وعينين محمرتين بسبب الضرب.

كما كانت ردة فعل سيليان التي أعلنت عن طلاقها من بن شنات، ردا على أحد أسئلة متابعيها حول سبب رغبة النسا في الطلاق. حيث نشرت سيليا الصور وأرفقتهم بـ”ونعم الهناء”.

في حين، كتبت عبر ستوري لها “للأسف لم أكن أرغب في نشر شيء، لكن الناس لم يرحموني وجعلوني مخطئة وأردت الحرية”. كما تابعت “ولحد الآن لم أفصح عن شيء وهو أب أولادي مهما فعل لا أستطيع أن أغير هذا”.

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وكانت قد نشرت سيليا فيديو عبر حسابها على موقع الأنستغرام تكشف من خلاله سبب طلاقها من زوجها. وقال زوجة بن شنات ان طلاقها من زوجها ليس نهاية لحياتها ولم تشأ يوما الكشف عن حياتها الشخصية أو الدلاء ببعض الأسرار. ولكن الظروف تغيرت وأصبح اليوم لا زم عليها الدفاع عن نفسها وحياتها الشخصية على حد قولها

وتابعت سيليا بالقول للبيوت اسرارولا يمكننا قول كل شيء .. طلاقي ليس النهاية مكتوب ربي وخلاص ولست من النوع الذي يبوح بالأسرار. أعيش حياتي بشكل عادي أمرح واغني ولا احد يمنعني من ذلك.

وواصلت سيليا بالقول أنا محمد يبقى أب أولادها وتحترمه كثيرا ولا يمكنها المساس بقدره “محمدles homme ” المكتوب خلاص بناتنا هو يعيش حياتو وأنا كذلك.

اما بخصوص ما تم ترويجه عبر منصات التواصل الخيانة الزوجية هي سبب الطلاق. قالت سيليا لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بسبب الطلاق.

وكانت سيليا نشرت عبر حسابها على الأنتسغرام خبر طلاقها من بن شنات وكتبت سيليا على ستوري حسابها “لم أعد زوجة محمد بن شنات. لذلك من فضلكم توقفوا عن ارسال أشياء عن حياته الخاصة لي. الله يعاون كل واحد في حياتو”.