صوفيا بوتلة تشارك في أحدث أفلام هوليوود

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، اليوم الأحد، عن مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في فيلم أمريكي يحمل عنوان “Rebel Moon”.

وعبرت السفارة، عن سعادتها بخبر مشاركة صوفيا بوتلة، مشيرة إلى أن زاك سنايدر سيقوم بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix.

ويُعرف هذا المخرج، بأفلام مثل “300” و”Man of Steel” و”Watchmen”.

وذكرت السفارة، بمسيرة الممثلة المتألقة صوفيا بوتلة، حيث حصلت على أول دور رئيسي لها في فيلم The Kingsman.

لتشارك بعدها في بطولة فيلم The Mummy مع توم كروز و Atomic Blonde مع تشارليز ثيرون.

وتنحدر بوتلة من حي باب الواد بالجزائر العاصمة وهي إبنة مغني الجاز صافي بوتلة.

وأشارت السفارة، إلى أن صوفيا تعتبر مثالا آخرا على كيفية ازدهار الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات، من ريادة الأعمال إلى الفنون إلى العلوم.

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ونشرت في وقت سابق، أحد الصحف الأمريكية أن نجم هوليوود توم كروز ينوي الزواج بالممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة. كما قالت مجلة ” Life and Style” أن توم كروز إلتقى صوفيا أول مرة خلال تصوير فيلم ” The Mummy” فوقع في غرامها حينها. للإشارة صوفيا بوتلة هي إبنة الموسيقار الجزائري الشهير صافي بوتلة، والذي يعد أحد أعمدة موسيقى الراي في الجزائر.

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