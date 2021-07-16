صوقرال ترفع عدد الرحلات بين الولايات إلى 1100 يومي العيد

قامت شركة تسيير واستغلال المحطات البرية “صوقرال”، برفع عدد الرحلات اليومية. وتشديد إجراءات الرقابة على الناقلين لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال يومي العيد. إلى جانب وضع بروتوكول صحي صارم لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وكشف مدير الاتصال بشركة صوقرال، إسماعيل سعدوني، أن شركة تسيير واستغلال المحطات البرية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. سطرت مخططًا استثنائيًا لضمان نقل المسافرين خلال أيام العيد بشكل طبيعي. برفع عدد الرحلات اليومية من 700 رحلة يومية من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة إلى مختلف المحطات البرية عبر الوطن. إلى 1100 رحلة يومية.

وتفاديًا للاكتظاظ على مستوى محطات نقل المسافرين، أشار إسماعيل سعدوني أن شركة صوقرال. أطلقت تطبيق إلكتروني جديد صوقرال لايف يسمح للمواطنين بحجز رحلاتهم عن طريق الهاتف بشكل آني وعن بعد دون التنقل للمحطة.

وشرعت الشركة منذ أيام في حملة تحسيس وتلقيح تستهدف أزيد من نصف مليون شخص. على مستوى جميع المحطات لفائدة العمال والناقلين وحتى المواطنين. يُشرف عليها أطباء وممرضين.

وأضاف أن الشركة وضعت منذ ظهور الوباء بروتوكولًا صحيًا صارمًا على مستوى كل المحطات. يُلزم جميع العمال والناقلين والمسافرين بارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الجسدي وتفادي التجمعات.