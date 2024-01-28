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صونية أصلاح على بعد خطوة من نهائي الجائزة الكبرى “أوديفيلاس”

بقلم محمد لمين صحراوي
صونية أصلاح على بعد خطوة من نهائي الجائزة الكبرى “أوديفيلاس”
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نجحت المصارعة الجزائرية صونية أصلاح، في بلوغ المربع الذهبي للجائزة الكبرى “أوديفيلاس” البرتغال 2024.

وستلاقي البطلة الجزائرية، صونية أصلاح، في نصف نهائي وزن + 78 كغ المصارعة اليابانية ميكونوكو ميكي.

وفي طريقها إلى المربع الذهبي، تجاوزت بطلة “الجيدو” الجزائري، الكازاخية برليكلاش كاميلا، في الدور الثاني ثم الفينزولية اوردانيتا امارانتا، في الثمن النهائي قبل أن تطيح بالنيوزيلندية سيدني اندروس في ربع النهائي.

وتعتبر الجائزة الكبرى “أوديفيلاس” البرتغال 2024، من أهم محطات “الجيدو” العالمي، ومؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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