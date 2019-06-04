صويلح: “النهار” أخرجت مسلسل الرايس قورصو من قاعة الإنعاش

فن وثقافة
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صويلح: “النهار” أخرجت مسلسل الرايس قورصو من قاعة الإنعاش
بقلم موسى.ب

اعترف الممثل الفكاهي صالح أوقروت، بالدور الكبير الذي لعبته “النهار” لإنقاذ مسلسل “الرايس قورصو”، من الفشل وتوقيف التمثيل نهائيا.

وقال صويلح الذي نزل ضيفا على حصة “زابينڤ العيد”، إن النهار انتشلت مسلسل “الرايس قورصو” من “الكومة -الإنعاش-“،

وذلك بعدما كاد المشروع أن يكتب له الفناء أو الموت، مشيرا إلى أنهم لاقوا مشاكل كبير في المرحلة الأولى،

وكان التصوير يتوقف أحيانا أسبوع كامل،حيث تزامن ذلك مع فترة البرد بتركيا، زيادة على أن معنويات الفنانين أصبحت في الحضيض.

لتأتي “النهار” وتقوم بدور كبير، فكانت بمثابة المنقذ لهذا العمل، الذي خرج للجزائريين في رمضان.


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