صويلح وفيصل المينيون يتضامنان مع رجال الحماية المدنية

تضامن كل من الفنان الجزائري المحبوب صالح اوقروت، والنجم الشاب فيصل المينيون، مع رجال الحماية المدنية بعد مجهوداتهم في التصدي للحرائق الأخيرة.

ونشر صالح أوقروت، صورا له مع رجال الحماية المدنية كتعبير منه عن تضامنه معهم وتقديم تشكرات الشعب الجزائري لهم بعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها لإخماد النيران.

والتقط صويلح، صورا مع مجموعة من رجال الإطفاء كدعم منه لهم، على المجهود الكبير الذي قاموا به لاطفاء النيران وإنقاذ الأشخاص والحيوانات ومختلف المحاصيل الزراعية.

ومن جهته نشر الفنان فيصل المينون صورة له بلباس رجال الحماية المدنية، للتعبير عن تضامنه معهم ووقوفه إلى جانبهم، وتقديم الشكر على المجهودات التي بذلوها.

ويأتي ذلك، في وقت عبرت فيه مجموعة من الفنانين العرب، على غرار ديانا حداد نسرين طافش وآخرون، على تضامنهم مع الشعب الجزائري بسبب الحرائق الأخيرة.