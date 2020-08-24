“صويلح” ينشر صورة برفقة صابونجي: “فريدة ممثلة من طراز خاص ولكن المنتجون لا يبصرون”

طالب الممثل المحبوب صالح اوقروت المعروف فنيا بـ”صويلح” بضرورة الإهتمام بالفنانة الكبيرة فريدة صابونجي التي تعاني منذ أكثر من 3 سنوات في بيتها بعد تعرضها لوعكة صحية ألزمتها الفراش.

وكتب صويلح على حسابه الخاص على “الانستغرام “بعدما وضع صورة له مع الفنانة المحبوبة صابونجي قائلا:” ميزان الموهبة لن يكون أبدا ما يقرره المنتجون”.

وأضاف: “هم يقيسون بما يدخل الجيب ونحن نقيس بجودة الأداء واختلافه لهم نجومهم ولنا نجومنا فريدة ممثلة من طراز خاص للأسف لم تأخذ حقها كاملا طاقاتها الإبداعية أكبر بكثير مما أعطت وإنسانة جميلة .. و لكن المنتجون لا يبصرون، تحية خاصة لك سيدتي الجميلة فنا وأخلاقا و ربي يحفظك من كل سوء “.

و تلقى منشور صويلح ردود أفعال كثيرة جدا من طرف جمهور صابونجي وكلهم يؤيدون ما كتبه بطل سلسلة “ناس ملاح سيتي”.