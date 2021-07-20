صويلح يهنئ الجزائريين بعيد الأضحى

نشر “إبراهيم إربن” صورة للفنان والممثل القدير صالح أوقروت المعروف بصويلح، يهنئ من خلالها كافة الشعب الجزائري والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ووضع إبراهيم إربن عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي تهنئة الفنان صويح والذي قال”: عيدكم مبارك سعيدا أحبتي.. كل عام وأنتم بخير.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.. عيد مبارك وسعيد لكل المسلمين في كل مكان.

كما دعا صويلح الله عز وجل بأن يشفي المرضى ويرحم الموتى وينزل الرحمة والسكينة على ذويهم”: اللهم إنزل رحمتك وسكينتك على العائلات التي فقدت عزيزا بسبب الوباء. والعائلات التي تلهج بالدعاء ليشفي الله مرضاها. نسأل الله العافية في البدن .. وفي الوطن. كل عام وأنتم بخير