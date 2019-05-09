صيادلة ميلة يطالبون بحمايتهم من اعتداءات مدمني المهلوسات

تجمع اليوم الخميس العشرات من الصيادلة أمام مقر ولاية ميلة مطالبين بحماية الصيدلي أثناء أداء مهامه.

خصوصا ما تعلق ببيع الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية التي دعوا إلى تنظيم عملية بيعهاي.

هذه الوقفة تأتي على خلفية “المعوقات العديدة” التي تؤثر على عمل الصيادلة الخواص خصوصا التهديدات التي يتلقونها يوميا من العصابات الإجرامية والمدمنين الذين يقبلون على الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية.

وبعد حالات القتل التي ذهب ضحيتها منذ أشهر عمال بصيدليات بكل من أم البواقي ومعسكر.

هناك “عوائق قانوينة” تتمثل في أن “الجهات الأمنية تصنف بعض الأدوية مؤثرات عقلية في حين أنها غير مدرجة في الجداول الدولية أو الوطنية المحددة للمؤثرات العقلية المعمول بها لدى الصيادلة”.

ودعا الصيادلة المحتجون السلطات إلى تنظيم عملية بيع مختلف الادوية المصنفة كمؤثرات عقلية من خلال نشر الجداول الأخيرة الخاصة بها في الجريدة الرسمية وفق قانون 04/18.

وكذا الإفراج عن النصوص التنظيمية المنظمة لحركة سير هذا النوع من الأدوية ليس بالصيدليات فقط بل ابتداء من الأطباء وكذا المنتجين والمستوردين والموزعين وفرض الرقابة عليهم مع ضمان حماية الصيادلة.