صيادون يعثرون على جثة بشاطئ مستغانم

عثر صيادون اليوم الجمعة، على جثة متقدمة التعفن بشاطئ كاف واعر ببلدية حجاج 45 كلم شرق مستغانم.

وأوضحت مصادر أمنية، أن أمواج البحر ألقت صباح اليوم بجثة مجهولةكانت تطفو بالقرب من الشاطئ الذي يقع بين بلديتي سيدي لخضر وحجاج.

وذكرت المصادر،أن عملية البحث عن هذه الجثة بدأت مساء الأربعاء بعد أن أبلغ أحد الصيادين

عن رؤيته لجثة شمال منطقة العبادة بالكاف لصفر.

وتم تحويل هذه الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية لسيدي لخضر، من أجل إتمام إجراءات التعرف عليها.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.