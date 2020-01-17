صيادون ينقذون جزائري حاول السباحة من جزر تيمور نحو أستراليا

تكمن صيادو السمك بجزر تيمور من إنقاذ شاب جزائري حاول الوصول إلى استراليا سباحة.

نقلت مجلة “أسيا وان”، اليوم الجمعة، فشل محاولة شاب جزائري من الوصول إلى أستراليا سباحة من جزر تميمور الشرقية.

وأفادت المجلة أن الشاب الجزائري لم يحقق أمنيته هذه، بعدما تمكن صيادو السمك بالمنطقة من إنقاذه وإعادته إلى الشاطئ

وأشارت المجلة أن المواطن الجزائري، عبد الرحمن، وصل إلى تيمور الشرقية أوائل شهر ديسمبر 2019 وعاش في العاصمة ديلي، لكنه قرر التوجه نحو أستراليا بعدما إنتهت مدة صلاحية تأشيرته، ونفذ كل ماله.

ليقرر السباحة إلى مدينة سواي الواقعة جنوب–غرب العاصمة ديلي على بعد 138 كيلومترا، بإتجاه أستراليا، لكن الأموج العالية وسوء الأحوال الجوية، لم تكن في صالحه.

وبعد شعور الشاب الجزائري بالإرهاق والتعب، وفي 11 جانفي الجاري تمكن صيادو السمك من إنقاذه، وهو في بحر تيمور بالقرب من منطقة ملقا الوسطى في مقاطعة شرق نوسا تنغارا الإندونيسية.

وتم نقله إلى المستشفى ثم أرسل بعد ذلك إلى مكتب الهجرة في منطقة أتامبوا الإندونيسية، حيث يجري التحقيق معه للتأكد من حقيقة وضعه.