إصابة تلميذة وموظفة بطلقات نارية من طرف صياد أخطأ إصابة كلاب ضالة في عين ارنات

اهتزت مدينة عين ارنات زوال اليوم، على حادث إصابة تلميذة وموظفة ببلدية بطلقات نارية من طرف صياد أخطأ إصابة الكلاب الضالة وسط مدينة عين ارنات.

وحسب ما علم من مصدر النهار ، فإن فرقة الحماية المدنية بعين ارنات تنقلت على جناح السرعة لنقل التلميذة البالغة من العمر 17 سنة الى عيادة متعددت الخدمات بنفس المدينة في حدود 13:30 زوالا بعد اصابتها بعيارات نارية.

والتي أصابتها على مستوى الرجل والظهر صادرة عن بندقية صيد وهي في طريق العودة الى البيت بعد انتهائها من اجتياز اختبار الثلاثي الثالث من مرحلة المتوسط.

في حين تم تحويلها الى مستشفى الجامعي سعادنة عبد النور لاخضاعها لفحوصات أدق.

كما أضاف نفس المصدر ، ان الضحية الثانية هي موظفة ببلدية عين ارنات في عمر 22 سنة كانت تسير على رصيف وسط المدينة للتفاجئ باصابتها على مستوى اليد بعيار ناري صادرة عن بندقية 6.

لتحول هي الاخرى الى العيادة على جناح السرعة من طرف سيارة اسعاف التابعة لنفس عيادة متعددة الخدمات في عين ارنات.

تجدر الاشارة أنه سجل استياء وغضب الشارع العين ارناتي في حديث هاتفي مع النهار عن استنكاره بإطلاق العنان لبندقيات الصيد في وضح النهار.

والاستخفاف بالمسؤولية الملقات على عاتق المجلس البلدي لحفظ أرواح الناس حتى وإن يكون السبب حملة القضاء على الكلاب الضالة التي تعودت عليها العامة ان تكون في منتصف الليل او الصباح الباكر.