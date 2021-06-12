صياد يروي تجربته المُرعبة بعد أن إبتلعه حوت وبصقه!

نجا صياد أمريكي بأعجوبة، بعد إن إبتلعه حوت وبصقه، حسب ما جاء في وسائل إعلام أمريكية.وسقط الصياد بالقرب من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في فم حوت أحدب الذي بصق الصياد فيما بعد.

وقال الصياد، مايكل باكارد، والذي يبلغ من العمر 56 عاما، لصحيفة “Cape Cod Times”: “فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي لاحظته هو الظلام الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على عضلات فمه”.

وتابع الصياد: “إعتقدت بأنني أصبحت ضحية للقرش، لكني فهمت فيما بعد، بسبب عدم وجود الأسنان في الفم، أنني كنت داخل الحوت”.وأضاف أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت ويتذكر أبنائه.

و تم نقل باكارد إلى المستشفى بعد الحادث.وسجل الأطباء تلف الأنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.وأشار العلماء إلى إن الحيتان الحدباء لا تشكل عادة أي خطر على البشر.ويمكن أن تبتلع الناس عن طريق الصدفة.