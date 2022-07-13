صياغة وثيقة جديدة للعلاقات الجزائرية الروسية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، إيغور بيليايف.

وحسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية، فقد أدى السفير الروسي زيارة وداع إلى رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مهامه في الجزائر.

وصرح سفير روسيا لدى الجزائر المنتهية مهامه “تشرفت اليوم بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة انتهاء مهمتي كسفير مفوض وفوق العادة لروسيا الاتحادية في الجزائر”.

وأضاف سفير روسيا “خلال المقابلة، شكرت الجزائر قيادة وشعبا. على كل ما لقيته من تسهيلات ودعم ومساندة أثناء مزاولة مهامي في الجزائر”.

وتابع سفير روسيا “نقلت تحيات وتهاني الى الرئيس عبد المجيد تبون من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. بمناسبة ستينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية”.

كما تم استعراض الوضع الحالي –يضيف سفير روسيا- في العلاقات الثنائية التي تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ في الاعوام الخمسة الماضية. ووصلت الى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعمقة.

وأشار سفير روسيا ان ابرز دليل على ذلك، هو العمل الجاري من أجل صياغة وثيقة استراتيجية جديدة. تعكس العلاقات الجزائرية الروسية.

وستصبح هذه الوثيقة أساسا لتعزيز وتكثيف التعامل بين روسيا والجزائر في المستقبل –يضيف السفير الروسي-.

وسجل السفير الروسي مستوى عال من التعاون والتنسيق على الساحة الدولية بين الجزائر وروسيا.

كما تمت الاشارة الى التقارب وتطابق المواقف حول القضايا العالمية والاقليمية المعاصرة.

وتتطلع روسيا الى رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر. حيث تولي روسيا اهتماما خاصا لإجراء الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية. للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في الجزائر العاصمة.

وسيعطي هذا الاجتماع دفعا جديدا لتوطيد التعاون الصناعي في تسيير مجالات ذات منفعة متبادلة.

وشكر السفير الروسي الجزائريين على محبتهم الخالصة اتجاه روسيا والشعب الروسي. مشيرا ان هذه المشاعر شعرها هو وأفراد عائلته يوميا اثناء إقامته هنا في الجزائر.