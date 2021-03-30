صياغة وطبع أسئلة “البكالوريا” في الأسبوع الأخير من شهر ماي

فيما سيبقى الفريق المكلف بالعملية 36 يوما كاملا

وزارة التربية تأمر بقائمة إسمية خاصة بالأساتذة والمفتشين المكلفين بالعملية

من المنتظر أن تتم صياغة وطبع أسئلة “البكالوريا” دورة 2021 في آخر أسبوع لشهر ماي، وهذا لمدة تصل إلى 36 يوما، يقوم فيها الأساتذة باختيار وطباعة أسئلة “البكالوريا” لكل الشعب، حتى تكون جاهزة يوم الامتحان المصيري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة تحديد قائمة إسمية بالأساتذة والمفتشين والعمال المعنيين بالعملية والمشكلين للفرقة التي سيتم حجزها على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حتى آخر يوم من الامتحان.

وتشير المعلومات إلى أن الأساتذة المكلفون بإعداد الأسئلة، ملزمون بالتقيد بالشروط التي وضعها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والتي تنص على أن الأسئلة التي توجه إلى تلاميذ “البكالوريا”، لن تكون منقولة من الحوليات أو من التمارين التي تحتويها الكتب المدرسية، كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إعادة أسئلة السنوات الماضية، ويجب أن تكون من تأليف الأستاذ المكلف بذلك.

ويقوم الأساتذة المعنيون بعد الانتهاء من صياغة الأسئلة، بإرسال المواضيع إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي يقوم بحفظها في مكان يسمى “بنك الانتظار”، وبعدها يتم تشكيل لجان تتكون من أساتذة ومفتشين لدراسة المقترحات، حيث تتكون كل لجنة من 5 أساتذة، يترأسهم مفتش أو مفتشون يقومون بدراسة المواضيع في كل مادة على حدة، وبعدها يتم جمع عدد المواضيع المقبولة.

ويجب أن تتوفر في الأساتذة المعنيين بهذه العملية جملة من الشروط، أهمها أن يكون الأستاذ من مدرّسي الأقسام النهائية، إضافة إلى تمتعه بأقدمية لا تقل عن 10 سنوات، فضلا عن حرصه على سرية المعلومات وعدم تسريبها مهما كلّفه الأمر.

ويقوم هؤلاء الأساتذة باقتراح مواضيع الأسئلة حسب كل الشعب الموجودة وفي كل المواد، ما عدا مادة التربية البدنية.

للتذكير، فقد حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ إجراء “البكالوريا” يوم 20 جوان لمدة خمسة أيام كاملة بالنسبة لكل الشعب و 4 أيام بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة.