صيانة الطرقات.. جلاوي يأمر بالتكفل بالمقاطع المصنفة كنقاط سوداء

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة ملف صيانة شبكة الطرق والطرق السيارة على المستوى الوطني.

وحسب بيان للوزارة، استُهل الاجتماع بعرض مفصل حول وضعية شبكة الطرق والطرق السيارة على المستوى الوطني. تضمن حالة الطرقات، ووضعية المقاطع المصنفة كنقاط سوداء. ومدى تقدم أشغال الصيانة الجارية.

كما تم استعراض مدى تقدم دراسات الخبرة التي تم إطلاقها أو إنجازها على مستوى تلك المقاطع والمنشآت الفنية. مع تقديم عروض تقنية من طرف مدراء الأشغال العمومية والمخابر ومكاتب الدراسات حول نتائج الخبرات المنجزة والإجراءات المتخذة لمعالجة النقاط السوداء.

وعقب الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات، أسدى الوزير التعليمات التالية:

استكمال جميع دراسات الخبرة التي تم إطلاقها في أقرب الآجال. مع الشروع في إنجاز دراسات الخبرة الخاصة بالمقاطع المتبقية المصنفة كنقاط سوداء على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة. قصد تشخيص أسباب التدهور وتحديد الحلول التقنية المناسبة لمعالجتها.

ومواصلة التكفل بالمقاطع المصنفة كنقاط سوداء، مع ضمان المتابعة الدورية لمختلف المنشآت الفنية. واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جاهزيتها وديمومتها.

وتعزيز السلامة المرورية من خلال تدعيم الإشارات الأفقية والعمودية عبر مختلف محاور شبكة الطرق والطرق السيارة. مع الحرص على توفير الإشارات التحذيرية والتنبيهية على مستوى جميع ورشات الأشغال. لاسيما الورشات الليلية، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق والعاملين بها.

وكذا استكمال أشغال الصيانة الجارية على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة في أقرب الآجال. مع تعزيز عمليات الصيانة الدورية عن طريق مختلف دور الصيانة، والفروع الإقليمية للأشغال العمومية. والمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، بما يضمن التدخل السريع والمحافظة على جاهزية الشبكة الوطنية للطرق.

وتعزيز التنسيق المستمر بين الهياكل المركزية ومديريات الأشغال العمومية، والمخابر، ومكاتب الدراسات، والمؤسسات المعنية. مع تعبئة وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية. قصد استكمال دراسات الخبرة في أقرب الآجال، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. والتكفل الفوري بالمقاطع والمنشآت الفنية التي تستدعي التدخل.

الشروع في التحضير للفترة الخريفية والشتوية من خلال تنفيذ برنامج استباقي لصيانة شبكة الطرق والطرق السيارة. وإجراء زيارات ميدانية دورية لمعاينة الحالة التقنية للمنشآت الفنية. واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها واستمرارية استغلالها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المحافظة على شبكة الطرق والطرق السيارة تمثل أولوية دائمة للقطاع. باعتبارها ركيزة أساسية لضمان سلامة مستعملي الطريق.

مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والرفع من وتيرة التدخلات، والالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات المسداة. بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والمحافظة على ديمومة شبكة الطرق والمنشآت القاعدية.

كما نوه الوزير، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الموافق لـ 04 أوت من كل سنة. بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره ومرافقة جهود التنمية الوطنية.

داعيًا كافة إطارات ومؤسسات قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى المشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية. عرفانا وتقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي في خدمة وطننا المفدى.