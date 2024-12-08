صيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار شرق-غرب

أطلقت الجزائرية للطرق السيارة، عمليات لصيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار شرق-غرب.

وحسب تصريح للمدير العام للشركة، سعيد سي شعيب، تشمل عملية الصيانة، المقاطع المتضررة من الطريق السيار شرق-غرب، على مستوى ولايات قسنطينة، وبرج بوعريريج، والبويرة، عين الدفلى وسيدي بلعباس.

وأوضح سي شعيب، أن الشركة قامت بتعيين الشركات التي ستتكفل بأشغال الصيانة. لافتا إلى منح الأمر ببدء الأشغال إلى الشركة التي ستقوم بصيانة مقطع ولاية برج بوعريريج.

وبالنسبة للمقطع من حدود ولاية برج بوعريريج إلى ولاية سكيكدة، فإن الصفقة في مرحلتها النهائية. وقال ذات المسؤول: “سنعطي خلال الأسابيع القليلة القادمة أمر بدء الأشغال للشركة المعينة”.

وبلغت الإجراءات الخاصة بصيانة مقطع ولاية البويرة، لاسيما على مستوى الجباحية، مرحلة متقدمة قبل بدء الأشغال. فيما لا تزال أشغال صيانة مقطعي ولايتي عين الدفلى وسيدي بلعباس جارية حاليا.

كما أطلقت الجزائرية للطرق السيارة مناقصات وطنية لتعيين الشركات التي ستتكفل بأشغال إصلاح فواصل الجسور.

وبعد أن قامت الشركة مؤخرا بصيانة سبعة مخارج للطوارئ، أطلقت استشارات لتعيين الشركات التي ستتكلف بتجديد إشارات المرور الأفقية والتأشير على طول الطريق.

وقال سي شعيب أن الشركة تقوم بدراسات خبرة بالاعتماد على مخابر ومكاتب دراسات. تسمح ببرمجة عمليات صيانة على مستوى الطريق السيار.

فيما تسهر فرق مؤهلة على القيام بالصيانة الدورية للأنفاق والتدخل في حال وقوع حادث داخلها.