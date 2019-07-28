صيانة شاملة لأزيد من 100 منطقة صناعية

ستخضع أزيد من مائة منطقة صناعية على المستوى الوطني لعملية تهيئة و صيانة شاملتين بداية من اليوم

و شرعت شركة ديفانديس العمومية لتسيير المناطق الصناعية في عملية التهيئة لهذه المناطق، بحيث تم الشروع في صيانة قنوات الصرف الصحي وألات الرفع الخاصة بحمل التجهيزات.

وتعهدت شركة ديفانديس بالتهيئة الشاملة لهذه المناطق بما فيها الطرقات وشبكة المواصلات و الهاتف و نقل العمال في حال ما التزم المتعاملون الإقتصاديون بدفع الديون العالقة للمؤسسة و المحددة بـ6 الاف مليار سنتيم، المترتبةعن كراء العقار الصناعي