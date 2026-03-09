صيانة كابل SMW4 غدًا… اضطرابات محتملة للإنترنت الدولية

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن إجراء أشغال صيانة مبرمجة على الكابل البحري للألياف البصرية SMW4 بمحطة باليرمو بإيطاليا، وذلك في إطار الصيانة الدورية والوقائية للبنى التحتية الدولية للاتصالات.

وأشار البيان الرسمي إلى أن هذه التدخلات التقنية ستشمل جهاز التغذية الكهربائية الخاص بالمحطة، مؤكدة أن الهدف منها ضمان استقرار وجودة الربط الدولي للإنترنت على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح المصدر أن أشغال الصيانة ستتم حسب الجدول التالي:

الفترة الرئيسية: يوم 10 مارس 2026، من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.

الفترة الاحتياطية: يوم 11 مارس 2026، من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً، عند الاقتضاء.

وخلال هذه الفترة، قد تشهد حركة الإنترنت الدولية بعض الاضطرابات المؤقتة نتيجة تقييد جزء من السعة المارة عبر الكابل البحري الرابط بين عنابة وباليرمو، إلا أن الوزارة طمأنت المواطنين والمستخدمين بأن مصالح المتعاملين مجندة لتقليص أي تأثير وضمان استمرارية الخدمة عبر الكوابل الدولية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية مؤقتة ومبرمجة ضمن برنامج الصيانة الوقائية الذي تشرف عليه الهيئات الدولية المكلفة بإدارة الكابل البحري، مشددة على حرصها الدائم على تقديم خدمات اتصال آمنة ومستقرة للمواطنين.