صيانة محطة تحلية مياه البحر بفوكة.. تذبذب المياه عبر ولايتين و19 بلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة إبتداءا من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل مما سيتسبب في تراجع الإنتاج بـــ 40000 م3 خلال هذه الفترة.

وجاء في بيان للشركة، أن هذه الأشغال ستحدث تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بالجزائر العاصمة وتيبازة.

ففي عاصمة البلاد سيمس التذبذب كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري). المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

أما في ولاية تيبازة فالبلديات المعنية تتمثل في القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة. بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة