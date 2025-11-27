صيانة مقاطع من الطريق السيار شرق–غرب.. جلاوي يُسدي هذه التعليمات

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي،ليوم الخميس 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مدى تقدّم دراسات الخبرة المتعلقة بصيانة مقاطع من الطريق السيار شرق-غرب، إلى جانب الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، وكذا تقييم أشغال الصيانة الجارية عبر عدد من مقاطع شبكة الطرق السيارة.

حضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدراء العامين لكل من: الجزائرية للطرق السيارة، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الدراسات التقنية بسطيف.

وخلال هذا اللقاء، شدّد الوزير على ضرورة تسخير كل الإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة من أجل الانتهاء من إعداد وتسليم الدراسات الخاصة بصيانة مقاطع الطريق السيار شرق–غرب قبل نهاية الأسبوع القادم، لاسيما النقاط السوداء: مقطع الجباحية – بودربالة، ومقطع بئر توتة – خميس الخشنة، ومقطع عين السمارة بقسنطينة، مؤكّدًا أهمية الانطلاق في أشغال الصيانة بمجرد استكمال هذه الدراسات.

كما دعا الوزير إلى تجنيد جميع الإطارات والمهندسين والعمال للجزائرية للطرق السيارة، بهدف ضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعّال لمشاريع صيانة شبكة الطرق السيارة. وفي ختام الاجتماع، أكّد الوزير على الدور المحوري الذي تضطلع به مكاتب الدراسات والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية في ضمان متابعة الجودة والالتزام الصارم بمعايير صيانة الطرق السيارة.