صيانة 180 كلم من الطرق المهترئة عبر الطريق السيّار “شرق غرب”

كشف المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السريعة سعيد سي شعيب، أن نحو 180 كيلومترا هي مقاطع متفرقة من الطريق السيّار “شرق-غرب”. تعاني من اهتراء متقدم وهي تخضع حاليًا لبرامج إصلاح قيد الإنجاز.

وأضاف سي شعيب خلال استضافته اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، أن منحدر الجباحية بولاية البويرة. الممتد على مسافة 7 كيلومترات بالطريق السيّار شرق–غرب. يعد من أخطر المقاطع نظرا لكثرة حوادث المرور المسجلة به يوميًا. مضيفا أنه تم خلال سنة 2025 اتخاذ إجراءات إستعجالية شملت إصلاح بعض المقاطع المتضررة وتعزيز إشارات المرور. إلى جانب الشروع في إعداد دراسة تقنية واقتصادية لإيجاد حلول نهائية. من بينها إمكانية إنشاء ممر جديد لتفادي هذا المنحدر. الذي تتجاوز نسبة خطورته 6 بالمائة، خاصة بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل.

كما أعلن في ذات السياق، أن المؤسسة الجزائرية للطرق السريعة بصدد إنجاز دراسة جدوى اقتصادية وخبرة تقنية على امتداد 926 كيلومترًا من الطريق السيّار “شرق–غرب”. انطلاقًا من حدود ولاية تلمسان وصولًا إلى ولاية الطارف.

وأوضح سي شعيب، أن البرنامج يركز على مقاطع ذات أولوية، من بينها المقطع الرابط بين بئر توتة وخميس الخشنة. الذي يشهد حالة اهتراء مقلقة، إضافة إلى الطريق الاجتنابي لقسنطينة على طول 17 كيلومترًا. ومقطع البويرة–الأربعطاش. إلى جانب مقطع مماثل بولاية عين الدفلى.

كما أكد المتحدث أن هذه المقاطع تمثل أولوية قصوى، مع الاستعداد لمباشرة أشغال الصيانة في القريب العاجل على مسافة إجمالية تقدر بـ51 كيلومترًا. بعد رصد الأغلفة المالية اللازمة ضمن قانون المالية 2026.

