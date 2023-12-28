صيدال: ارتفاع رقم الأعمال إلى 19.5 مليار دينار سنة 2023

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، عن ارتفاع رقم أعمال المجمع من 14.6 مليار دينار في 2022 إلى 19.5 مليار دينار سنة .

وقدم قويدري خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، الذي قام بزيارة عمل إلى المجمع. حوصلة بالأرقام عن إنجازات المجمع سنة ،2023 حيث كشف عن ارتفاع رقم الأعمال من 14.6 مليار دينار في 2022. إلى 19.5مليار دينار سنة 2023 وارتفاع معدل الإنتاج من 116 مليون وحدة بيع سنة 2022 إلى 130 مليون وحدة سنة 2023.

كما قام الرئيس المدير العام بعرض استراتيجية صيدال على المدى القصير والمتوسط ومن أهم المشاريع التي ذكرها. إثراء قائمة منتجات المجمع بإضافة أكثر من 120 دواء إلى المدونة الحالية منها أكثر من 30 دواء موجه لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى صناعة المواد الأولية الموجهة لصناعة المضادات الحيوية والأنسولين. وأشار بأن مصنع المدية المخصص لصناعة المضادات الحيوية قادر على إنتاج ما يعادل 850 مليون دولار سنويا. سيخصص 250 مليون دولار منها للإنتاج المحلي بينما يوجه الفائض للتصدير. صناعة البدائل الحيوية والعلاجات الموجهة.

من جهته، أشاد الوزير بالدور الكبير للمجمع وضرورة تكثيف الجهود للاستمرار في الوتيرة التي انتهجتها صيدال. والتي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2022 -2023.

كما أكد عون أن المجمع تحت مجهر السلطات العليا وهذه مسؤولية الجميع في جعله قاطرة لتنمية الصناعة الصيدلانية. في الجزائر كما أشار بأن صيدال قادرة على رفع التحدي نظرا للإمكانيات الإنتاجية و البشرية التي تملكها.

معربا عن أمله بأن تحقق صيدال قفزة نوعية سنة 2024 وناشد الإطارات المسيرة بأهمية إلتزامهم لتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي الختام دعا الوزير الجميع إلى التفاني والصرامة في العمل لتنمية المجمع وجعله قطبا رائدا في إنتاج الأدوية .

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