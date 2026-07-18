صيدال تتبرع بالأدوية لفائدة ضحايا حريق دار الأيتام 

بادر مجمع مجمع صيدال بتقديم هبة من الأدوية لفائدة ضحايا الحريق الأليم الذي مسّ مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية.

وحسب بيان للمجمع هذه الهبة جاءت دعمًا لجهود التكفل بالمصابين ومساندةً للطواقم الطبية في هذه الظروف الاستثنائية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، وتجسيدا لقيم التضامن والتكافل الوطني.

وشملت هذه الهبة، المحاليل المكثفة، بما يسهم في تعزيز مخزون مستشفى الحروق الكبرى “الدكتور سعيد شيبان”.

أضاف البيان أن المجمع يؤكد، من خلال هذه المبادرة التضامنية، التزامه الدائم بأداء دوره كمؤسسة عمومية مواطنة. وأيضا استعداده لتسخير إمكانياته لدعم المنظومة الصحية الوطنية كلما اقتضت الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية.

كما يجدد مجمع صيدال أصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة مؤسسة الطفولة المسعفة. راجيًا من الله عز وجل أن يتغمد أرواح المفقودين بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.