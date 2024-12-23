صيدال تتحصل على شهادة إيزو الدولية

أعلنت شركة صيدال، عن حصولها على شهادة ISO 9001 إصدار 2015، التي تؤكد مطابقة نظام إدارة الجودة لديها للمعايير الدولية.

كما قامت الشركة بتأسيس مجلس علمي جديد بعد غياب دام 7 سنوات، يتألف من 10 أساتذة بارزين في الطب، وأستاذ في مجال البيوتكنولوجيا وأستاذ في الصيدلة، برئاسة الأستاذ عدة بونجار.

وسيلعب هذا المجلس دورًا محوريًا في تعزيز مشاريع البحث والابتكار.

هذا وتؤكد هذه المبادرات التزام صيدال بالتميز، الابتكار، وخدمة الصحة العامة.