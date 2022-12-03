صيدال تروج لمنتوجاتها في كوت ديفوار

أمضى مجمع صيدال، اليوم السبت، اتفاقية مع شركة JMB PHARMA للتمثيل والترويج لمنتوجاتها في كوت ديفوار. و ذلك بحضور سفير الجزائر بهذا البلد.

وزار وزير الصحة الايفواري “Pierre Dimba” في اليوم الثاني من المعرض جناح صيدال في المعرض. مرفوقاً بسفير الجزائر ادريس بوعسلة، حيث استمع لتقديم لشركة صيدال بصفتها مؤسسة عمومية رائدة وطنياً.

كما أكد الوفد الجزائري عزمه على العمل لتفعيل شراكة البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. عملا بتعليمات وزارة الصناعة الصيدلانية بما يخدم صحة المواطنين في إطار تضامن إفريقي فعال و فعلي.