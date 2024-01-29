صيدال: تسويق 120 دواء جديد للأمراض المستعصية قبل نهاية 2024

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري، أن 120 دواء جديدا خاصا بالأمراض المستعصية سيتم تسويقها قبل نهاية السنة الجارية 2024.

وأضاف قويدير خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هنالك 30 دواء خاصا بأمراض القلب. مشيرا إلى اعتزام المجمع لتعميم التداوي بالخلايا كبديل لـ 60 بالمائة من الأدوية الكلاسيكية لهذه الأمراض التي لن يتم تسويقها مستقبلا. مشيرا إلى أنه يجري التركيز حاليا على انتهاج إستراتيجية جديدة. بهدف إنتاج المزيد من الأدوية المبتكرة في الجزائر ذات قيمة مضافة عالية. وخاصة تلك الموجهة لمعالجة الأورام السرطانية.

وكشف قويدري أن المجمع يتطلع لإنشاء مركز متخصص في العلاج بالخلايا وهي سابقة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني والإفريقي. في خطوة لتسهيل المتابعة العلاجية للمرضى الذين يعانون من تبعات الأمراض المستعصية. وفي مقدمتها الجلطات الدماغية والسرطان وأمراض الدم.

كما أكد الرئيس المدير العام لصيدال، توفير الحد الأقصى من المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المضادات الحيوية وفق أسعار مدروسة وتستجيب للقدرة الشرائية للمرضى. وبالتالي تغطية نسبة الاحتياجات الوطنية في تنظيم سوق الدواء لتصل إلى عتبة 27 بالمئة مع نهاية السنة الجارية.

وفي سياق آخر، أشار قويدري إلى إقامة المجمع لجملة من الدورات التكوينية ذات مستوى عالي خلال سنتي 2024 و2025. لفائدة طلبة تخصص التكنولوجيا الحيوية في مختلف الأطوار خاصة في طور الدكتوراه.