صيدال تكشف عن موعد بداية إنتاج الأنسولين

كشف مجمع صيدال عن الانطلاق في انتاج الأنسولين في الثلاثي الأول من عام 2023 وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد.

وحسب بيان مجمع صيدال “سيطلق إنتاج الأنسولين (المحاليل والحقن) في مصنع قسنطينة 1 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون قارورة في السنة”.

هذا واسدى رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء تعليمات بضرورة إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023 وكذا مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها, وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.