صيدال.. توفر 6 منتجات للأورام السرطانية خلال شهر إلى شهرين 

قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع الصيدلاني العمومي الجزائري، صيدال، فطوم أقاسم، إن المجمع يخطط لتنويع شراكاته.

وأوضحت أقاسم، أن صيدال تنوي التوجه نحو محاور لم يكن فيها مصنع الأدوية الجزائري موجودًا.

ويتعلق الأمر بالأورام السرطانية والتكنولوجيا الحيوية، بهدف زيادة فرص انتشارها دوليا –تضيف المسؤولة-.

وأشارت المسؤولة، أن الشراكة الأولى حتى الآن في مجال علم الأورام السرطانية قد تم إبرامها مع الكوريين الجنوبيين لـCKD OTTO.

ويتعلق الأمر بـ6 منتجات تم اختيارها حسب الحاجة المحدّدة للصيدلية المركزية للمستشفيات، موضحة أن تسجيلها قد تمّ.

تابعا “في انتظار الانتقال، في غضون بضعة أشهر، إلى التوظيف الثانوي، والذي لم يبق إلا تقديم الطلب”.

ومع ذلك، فإن توفر منتجات الأورام، يعتمد على طلب المناقصات من الصيدلية المركزية للمستشفيات، نظرًا لأنها علاجات تتم بالوسط الاستشفائي.