صيدال توقع إتفاقية مع جامعة قسنطينة لتسريع صناعة لقاح سبوتنيك

أخبار الجزائر
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صيدال توقع إتفاقية مع جامعة قسنطينة لتسريع صناعة لقاح سبوتنيك
بقلم نادية بن طاهر

وقعت صيدال إتفاقية شراكة مع جامعة قسنطينة،  لتكوين خبرائها في صناعة لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا قبل نهاية السنة.

وصرحت مديرة الإتصال بالمجمع، إلهام بن صديق، للإذاعة الجزائرية، أن التكوين سيكون خاصة في مجال مراقبة النوعية.

وأضافت بن صديق، إنه سيتم العمل في انتاج اللقاح قريبا خصوصا بعد تجهيز المصنع.

وتابعت ذات المسؤولة، أن المجمع يسعى لتسويق المنتوج بداية من شهر سبتمبر المقبل.

هذا وشكلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة الصيدلانية لجنة خبراء من قطاع الصناعة الصيدلانية ومعهد باستور، لمتابعة مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك من الناحية التقنية.


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