صيدال توقع اتفاقية إطار للتعاون مع جامعة هواري بومدين لمدة ثلاث سنوات

وقّع مجمع صيدال، اليوم 19 جويلية 2026، اتفاقية إطار مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (USTHB)، في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتجسيد تعاون يمتد لثلاث سنوات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سهام عوابدي، مديرة مركز البحث والتطوير والابتكار، والبروفيسور أكراتش جمال الدين، مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، إلى جانب إطارات من الجانبين.

وستمهد هذه الاتفاقية لتوسيع التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي والهندسة الصيدلانية، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والكفاءات، ومرافقة الطلبة والباحثين، إلى جانب تنظيم أنشطة علمية وتقنية تخدم اهتمامات الطرفين.