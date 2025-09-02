“صيدال” توقع مذكرة تفاهم مع AbbVie الأمريكية 

وقّع المجمع الصناعي “صيدال” مذكرة تفاهم مع الشركة الصيدلانية الحيوية الأمريكية AbbVie، الممثلة في الجزائر من خلال شركة الاستغلال Promedex.

وأشرف على مراسم التوقيع وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، بحضور نبيلة بن يغزر، المولودة وارث، الرئيسة المديرة العامة لمجمع “صيدال”، وأمال مخلوفي، المديرة العامة لمخابر AbbVie في شمال إفريقيا، ومحمد أبوبكر، نائب رئيس AbbVie لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوراسيا.

وتنص المذكرة على مرافقة شركة AbbVie مجمع “صيدال” في مجال تكوين وتطوير كفاءات موظفي مركز التكافؤ الحيوي Equival Biocenter.

كما ستشمل هذه الشراكة، في مرحلتها الأولى، برامج تكوين معتمدة، وورشات عمل، ونقل للخبرات مخصصة لدراسات التكافؤ الحيوي والبحث السريري.

وتمهّد هذه المبادرة لشراكة استراتيجية أوسع قد تشمل مجالات أخرى، على غرار الممارسات الجيدة في الإنتاج الصيدلاني.

وبالمناسبة، أكد الطرفان على إرادتهما المشتركة للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية في الجزائر، وتشجيع الابتكار، وتوفير علاجات موثوقة، ميسّرة وحديثة للمرضى.