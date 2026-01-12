صيدال تُوقّع مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري

وقّع مجمّع صيدال، أمس الأحد ، مذكرة تفاهم مع المجمع السويسري “Bioexpress Therapeutics”. في خطوة جديدة تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون الدولي في مجالي الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وحسب بيان لمجمع صيدال فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون استراتيجي يركز أساسًا على التكوين وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا الحيوية. بما يمهّد لعملية نقل تكنولوجي تدريجية ومنظمة. كما تسعى هذه الشراكة إلى تهيئة الظروف الملائمة للإنتاج المحلي للمنتجات البيوتكنولوجية. بما يعزز القدرات الوطنية ويدعم مسار تحقيق السيادة الصحية.

ومن خلال هذا الاتفاق، يؤكد مجمع صيدال مجددًا التزامه بدعم الابتكار، وتطوير الخبرات الوطنية، وإدماج التقنيات المتقدمة. إلى جانب توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية مع فاعلين دوليين مرجعيين في قطاع الصناعات الصيدلانية والعلاجات الحيوية.

