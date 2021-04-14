صيدال.. شركة “سانوفي” تريد إنشاء مصنع لانتاج “Levothyrox”

أفادت الرئيسة المديرة العامة لمجمع الصيدلاني العمومي الجزائري “صيدال“، فطوم أقاسم، أن شركة “سانوفي” تريد تخصيص مصنع لإنتاج “Levothyrox”.

وأوضحت، أقاسم، أن المصنع يدخل في إطار مشروع شراكة بين الطرفين، مشيرة إلى أنه تم تكليف صيدال باستغلاله.

وقالت المسؤولة، إن القرار بشأن اقتراح “سانوفي”، سيتم اتخاذه خلال هذا الأسبوع.

وكشفت أقاسم أن مركز “صيدال” للبحث والتطوير الجديد، بسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) سيعمل بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت المتحدثة، أن المعدات بصدد الاقتناء في انتظار الانتقال إلى التأهيلات.