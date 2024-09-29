صيدال.. وزير الصناعة يدعو إلى الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إطارات مجمع “صيدال” إلى الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية. والإستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية في مختلف المصانع لتلبية طلبات السوق.

وحسب بيان للوزارة، فقد أن قام الوزير عون بزيارة تفقدية قادته إلى مقر مجمع “صيدال” بواد السمار (الجزائر العاصمة). للاطلاع على مراحل تقدم مختلف المشاريع الجارية. حيث أسدى تعليمات للإسراع في وتيرة الإنجاز.

كما أمر الوزير بالاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية الموجودة في مختلف المصانع لتلبية طلبات السوق. داعيا إلى خلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وشدد الوزير في سياق ذي صلة، على ضرورة تسليم كل المشاريع في التواريخ والآجال المحددة. مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لمجمع صيدال لاستعادة مكانته في مجال الصناعات الصيدلانية.

وعلى هامش الزيارة التفقدية، قام عون رفقة الرئيس المدير العام للمجمع بتكريم أبناء العمال المتحصلين على شهادة البكالوريا.