صيدال وليبيا يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير شراكتهما

استقبل مجمع صيدال، اليوم الأحد، وفدًا ليبيًا بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم. تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون الصيدلاني بين الجزائر وليبيا.

كما أقيمت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور نبيلة بن يغزر، الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال. وأكرم علي أحمد السعيد، المدير العام لشركة اللؤلؤة الأولى لاستيراد الأدوية والمنتجات الطبية. إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة لمجمع صيدال.

وتنص هذه الاتفاقية على إعادة بعث صادرات مجمع صيدال من المنتجات الصيدلانية نحو السوق الليبية. إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الإنتاج الصيدلاني.

وتأتي هذه المذكرة في سياق الديناميكية التي أطلقها معرض التجارة الإفريقية البينية (IATF)، لتجسد الإرادة المشتركة لكل من الجزائر وليبيا في تعزيز تعاونهما الثنائي وترقية التبادلات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما في مجال الصناعة الصيدلانية