صيدال ونوفو نورديسك توقعان اتفاقية لإنتاج أدوية مبتكرة لعلاج السكري من النوع الثاني في الجزائر

وقّع مجمع صيدال ومخابر نوفو نورديسك اتفاقية تعاون في مجال إنتاج أدوية مبتكرة لعلاج داء السكري من النوع الثاني.

وتسمح هذه الاتفاقية بتعزيز الشراكة بين مجمع صيدال وشركة نوفو نورديسك الجزائر.

وتعتمد العلاجات الحديثة على تقنية GLP-1 الموجهة خصوصًا للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. إذ تساهم في تحسين التحكم بالمرض والحد من مضاعفاته.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن المرضى الجزائريون من الاستفادة من هذه العلاجات المبتكرة. بما يعزز التكفل بداء السكري ويساعد على الوقاية من المضاعفات القلبية الوعائية والاضطرابات.