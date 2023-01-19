صيدال يتطلع لتصدير ما يعادل 5 بالمائة من رقم أعماله والأنسولين في الثلاثي الأول

أكدت الرئيسة المديرة العامة لـ “صيدال”، أن المجمع يتطلع خلال السنوات المقبلة لتصدير ما يعادل 5 بالمائة من رقم أعماله. كما أشارت فطوم أقاسم، إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بالنظر خاصة إلى “القدرة الإنتاجية الكبيرة للمجمع”. التي ستسمح له بتغطية السوق الوطنية وكذا التصدير، حسب المسؤولة نفسها.

وأوضحت أقاسم أن 2023 هي كمرحلة أولى، سنة تسجيل الأدوية في العديد من البلدان الأفريقية والأوروبية. قبل وضع “آلية فعلية للتصدير” ابتداء من العام المقبل.

وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لـ”صيدال” أمام لجنة المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم “في غضون شهر” إطلاق أول مركز للتكافؤ الحيوي. الخاص بالمخبر العمومي وهي سابقة في الجزائر، مؤكدة أن العديد من المشاريع ستطلق أو سيعاد إطلاقها في 2023.

وقالت أقاسم أنه سيتم إعادة إطلاق مصنع المدية الموجه لإنتاج المادة الأولية والذي توقف منذ 15 سنة. إذ سيتم إعادة تشغيل هذه الوحدة في غضون “3 أشهر”. وسيشرع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إنتاج الأنسولين على مستوى مصنع “صيدال” بقسنطينة”. وستشهد هذه السنة كذلك اطلاق انتاج الأدوية المضادة للسرطان (عملية كاملة Full Process).

ومن بين محاور إستراتيجية “صيدال” لسنة 2023 كذلك، أشارت المسؤولة الأولى عن المجمع إلى الشراكة. بهدف إنتاج أدوية جديدة مثل البدائل الحيوية التي “سيتم إنتاجها على مستوى وحدة قسنطينة 2 خلال السنة الجارية”.

وختمت أقاسم كلامها بالقول “إن صيدال باعتبارها شركة مواطنة لا تعمل فقط على توفير أدوية للمواطنين”. بما فيها تلك التي ليس لها قيمة مضافة قوية ولكنها ملزمة أيضا بتوفير الأدوية التي يكثر عليها الطلب في السوق الوطنية لتقليص فاتورة الاستيراد”.