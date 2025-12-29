صيدال يشرع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد

شهد مصنع إنتاج أقلام الأنسولين ببوفاريك (البليدة)، اليوم الاثنين، انطلاق عملية إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد المخصصة لمرضى السكري في إطار تجسيد شراكة إستراتيجية بين مجمع صيدال وشركة نوفو نورديسك.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية الرامية الى تطوير علاج السكري وتعزيز الأمن الصحي الوطني، تم الشروع بمصنع بوفاريك في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الأخير من نوع “تريسيبا”.

ولدى إعطاء إشارة انطلاق هذا الخط الإنتاجي الجديد بحضور المديرة العامة لمجمع صيدال، نبيلة بن يغزر، والمدير العام لشركة نوفو نورديسك - الجزائر، حمزة بن حركات، اعتبر الطرفان، في تصريح صحفي، أن تجسيد هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار المساعي الرامية لتوفير هذا النوع من الأدوية الموجهة لفائدة مرضى السكري الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجهها الصحة العمومية.

وأضاف الجانبان أنه سيشرع أيضا في بعث مسار خط إنتاج مماثل بمصنع صيدال بقسنطينة، بهدف تغطية السوق الجزائرية بهذا الدواء.

وتنص هذه الشراكة أيضا على الإدماج التدريجي لحلول علاجية مبتكرة تم تطويرها من طرف شركة نوفو نورديسك، بما يضمن استفادة المرضى من علاجات حديثة وفعالة وفق المعايير الدولية.

وتندرج هذه الخطوة، التي تعد مكسبا نوعيا في مجال التكفل بمرضى السكري، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتعزيز الأمن الصحي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.