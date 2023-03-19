صيدال يشرع في إنتاج الأنسولين بقسنطينة

يشرع مجمع صيدال، اليوم الأحد، في إنتاج الأنسولين الموجه للاستخدام الإستشفائي في وحدة إنتاج قسنطينة 1.

وحسب بيان للمجمع، اكتمل المشروع في غضون أسابيع قليلة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتعلق الأمر بالأنسولين المسماة “أنسودال سريع” معبأة في قنينات تحتوي على 5 مل.

وتحتوي ورشة الأنسولين على خط واحد بطاقة إنتاجية تبلغ 4000000 وحدة بيع سنويًا، بفريق واحد.

كما سينطلق مجمع صيدال في إنتاج أشكال أخرى من الأنسولين للاستخدام البشري، بما في ذلك الأقلام.

ويأتي ذلك، من أجل تلبية احتياجات السوق الجزائري وتقليل فاتورة الاستيراد لهذا المنتج. والذي يستخدم على نطاق واسع من قبل مرضى السكري، وخاصة المصابين بالداء السكري من النوع الأول.