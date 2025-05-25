“صيدال” يعتزم تصدير أزيد من 200 منتوج صيدلاني إلى موريتانيا

أعلن مجمع صيدال، اليوم الأحد، اعتزامه تصدير أزيد من 200 منتوج صيدلاني إلى السوق الموريتانية قريباً.

وحسب تصريح مدير التصدير بصيدال، د. عثمان بداد لوأج، فإن عملية التصدير نحو موريتانيا تأتي في إطار عقد الشراكة الذي تم توقيعه, يوم الجمعة الفارط, مع شركة “شنقيط فارما”.

وأضاف ذات المسؤول على هامش مشاركة المجمع في المعرض السابع للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، المتواصل إلى غاية هذا الأربعاء، أنه”سيتم قريبا الانتهاء من تسجيل 220 منتوجا صيدلانيا من طرف السلطات الصحية الموريتانية, تمهيدا للانطلاق في عملية توزيعها على كامل التراب الموريتاني”.