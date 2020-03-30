صيدال يعتزم تطوير دواء كلوروكين المستخدم حاليا في علاج كورونا

قال مدير التسويق والمبيعات بمجمع صيدال للصناعة الصيدلانية، يوسف واكلي، إن المجمع سيقوم بتطوير دواء كلوروكين المستخدم حاليا في علاج كورونا.

وأوضح واكلي، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الاذاعية الأولى، أن المجمع يعتزم مستقبلا تطوير دواء كلوروكين بمجرد استلام المواد الخام من الخارج.

وأكد المتحدث أن مجمع صيدال ضاعف الانتاج حوالي ثلاث مرات عن الانتاج العادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث أن مجمع صيدال ضاعف الانتاج حوالي ثلاث مرات عن الانتاج العادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار واكلي تعزيز الانتاج بمجمع صيدال، خصوصا ما تعلق بالمسكنات مثل البراسيتامول والفيتامين سي، حيث طرحت أكثر من 2.5 مليون وحدة من البراسيتامول، و 500 ألف وحدة من فيتامين سي في الأسواق.

تصنيع 20 ألف لتر من الماء الهلامي الكحولي وتوزيعه مجانيا عبر الصيدلية المركزية

من جهة أخرى، أشار مدير التسويق والمبيعات بصيدال، أن المجمع قام بتصنيع 20 ألف لتر من الماء الهلامي الكحولي، وزعت بصفة مجانية عبر الصيدلية المركزية.

وأوضح أن صيدال ستشرع في المرحلة الثانية في تصنيع الهلام الكحولي بأحجام صغيرة 200 و 100 ملل، لتقوم بتسويقه قريبا بعد أن بدأت في انتاجه بوحدة قسنطينة.

وأفاد واكلي أن صيدال تملك قدرات انتاجية معتبرة، حيث استلمت مؤخرا ثلاث وحدات جديدة بقدرة انتاجية تصل الى 80 مليون وحدة سنويا.

وأشار المتحدث إلى أن القدرة الانتاجية لمجمع صيدل في مجال صناعة الادوية تبلغ 110 مليون وحدة بيع، ما يمثل 8 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية.